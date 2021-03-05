Актриса Елена Яковлева празднует юбилей

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5 марта 2021, 10:49 Источник: Кремль

актриса Елена Яковлева, Ekaterina Rozhdestvenskaya/Global Look Press

Знаменитая российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Елена Яковлева в пятницу, 5 марта, празднует юбилей. Любимице зрителей, звезде целого ряда картин сегодня исполняется 60 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем и отметил, что она обладает непревзойденным мастерством, обаянием, душевной щедростью и беззаветной преданностью избранному делу.

Глава государства уточнил, что актриса блестяще реализовала себя в творчестве и своими работами обогатила отечественное искусство.

Напомним, Елена Яковлева служила в театре "Современник", а также Театре имени М.Н. Ермоловой. Успех в кино актрисе принесла главная роль в картине Петра Тодоровского "Интердевочка". Также она сыграла майора милиции в телесериале "Каменская" – данная роль стала культовой.