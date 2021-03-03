В древней иконе из собрания Третьяковской галереи обнаружили лезвие ножа XVII века

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3 марта 2021, 20:11 Источник: ТАСС

лезвие, pixabay.com

В иконе Благовещение XII века из собрания Третьяковской галереи исследователи при помощи рентгенографии обнаружили лезвие ножа, датированное XVII веком. Об этом стало известно вечером в среду, 3 марта.

Старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Дмитрий Першин в рамках презентации нового тома научного каталога Третьяковской галереи "Древнерусская живопись XII-XIII веков" отметил, что лезвие ножа во время одной из реставраций упало в щель между доской и нижней шпонкой произведения.

Согласно последней информации, к настоящему моменту острый предмет из иконы извлечен.