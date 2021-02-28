Супруга Михаила Боярского рассказала о состоянии актера
28 февраля 2021, 15:30
Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, связана ли его госпитализация с вакцинацией от коронавируса. Также она сообщила, как чувствует себя актер в данный момент.
Состояние Боярского удовлетворительное, он пьёт витамины и даже начал понемногу заниматься на спортивной дорожке. Актер находится под присмотром личного врача. Недавно он даже появился на сцене театра имени Ленсовета.
По словам жены, то, что Михаил Боярский попал в больницу, никак не связано с вакцинацией от коронавируса. "Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем", - рассказала Лариса Луппиан в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.