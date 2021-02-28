Супруга Михаила Боярского рассказала о состоянии актера

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28 февраля 2021, 15:30

Михаил Боярский, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, связана ли его госпитализация с вакцинацией от коронавируса. Также она сообщила, как чувствует себя актер в данный момент.

Состояние Боярского удовлетворительное, он пьёт витамины и даже начал понемногу заниматься на спортивной дорожке. Актер находится под присмотром личного врача. Недавно он даже появился на сцене театра имени Ленсовета.

По словам жены, то, что Михаил Боярский попал в больницу, никак не связано с вакцинацией от коронавируса. "Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем", - рассказала Лариса Луппиан в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

16 февраля стало известно, что Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге.