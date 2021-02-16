Актер Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге

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16 февраля 2021, 12:20 Источник: Пятый канал

Михаил Боярский, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитый российский актер Михаил Боярский попал в больницу. Соответствующую информацию в рамках беседы с журналистами во вторник, 16 февраля, предоставила супруга артиста Лариса Луппиан.

Согласно последним данным, Лариса Луппиан решила "перестраховаться" и вызвала скорую помощь сразу после того, как Михаил Боярский почувствовал недомогание – у него поднялась температура и возникла слабость. О коронавирусной инфекции речи не идет, поскольку актер десять дней назад сделал прививку. По словам журналистов, экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Известно, что Боярский находится в петербургской больнице №122. Сейчас он проходит обследование. "Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала "скорую", – уточнила супруга артиста.