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Актёр Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом

, 10:42 Источник: РИА Новости

Актёр Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом
Юрий Соломин, фото: АГН Москва/Global Look Press

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован в больницу из-за заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису театра и кино, Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, переболевшую коронавирусом, выписали из больницы. После первичного курса реабилитации она будет долечиваться в домашней обстановке.

БА

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