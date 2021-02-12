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12 февраля 2021, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Алиса Фрейндлих, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Популярную актрису Алису Фрейндлих выписали из больницы. После первичного курса реабилитации, необходимого после заболевания коронавирусом, она будет долечиваться в домашней обстановке.

Народная артистка СССР была госпитализирована 25 декабря после того, как попытки вылечиться дома не увенчались успехом. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо, в БДТ ждут возвращения Фрейндлих на сцену.