Станислав Садальский рассказал о малоизвестных талантах Андрея Мягкова
23 февраля 2021, 15:24
Актер Станислав Садальский рассказал, что одним из увлечений Андрея Мягкова была живопись. В свободное от театра и кино время он писал потрясающие портреты. Некоторые из них актер дарил тем, кого рисовал.
"У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел", — написал Садальский в соцсети.
Садальский сообщил еще один интересный факт – певец Эдуард Хиль был родственником Мягкова. Хиль, кстати, собирался стать художником, поскольку тоже прекрасно рисовал.
А еще Андрей Мягков писал книги. Для своей жены, которая обожала детективы.
"Он себя считал счастливым. У него была его любимая Ася, его живопись, его книги", - отметил Садальский.
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