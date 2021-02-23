Станислав Садальский рассказал о малоизвестных талантах Андрея Мягкова

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23 февраля 2021, 15:24

Станислав Садальский, фото: Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский рассказал, что одним из увлечений Андрея Мягкова была живопись. В свободное от театра и кино время он писал потрясающие портреты. Некоторые из них актер дарил тем, кого рисовал.

"У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел", — написал Садальский в соцсети.

Садальский сообщил еще один интересный факт – певец Эдуард Хиль был родственником Мягкова. Хиль, кстати, собирался стать художником, поскольку тоже прекрасно рисовал.

А еще Андрей Мягков писал книги. Для своей жены, которая обожала детективы.

"Он себя считал счастливым. У него была его любимая Ася, его живопись, его книги", - отметил Садальский.

Ранее друзья Андрея Мягкова рассказали, почему актер ушел со сцены.

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