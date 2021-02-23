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Актриса Екатерина Градова будет похоронена на Троекуровском кладбище

, 13:18 Источник: РИА "Новости"

Актриса Екатерина Градова будет похоронена на Троекуровском кладбище
Екатерина Градова, сайт театра Сатиры

Российская актриса Екатерина Градова, которая скоропостижно скончалась в минувший понедельник, будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. 

Директор театра "Ленком " Марк Варшавер в рамках разговора с журналистами сообщил, что "прекрасная артистка и мать актрисы Марии Мироновой" Екатерина Градова будет похоронена на Троекуровском кладбище в столице в среду, 24 февраля.

Напомним, Градова, известная по роли радистки Кэт в картине "Семнадцать мгновений весны", ушла из жизни накануне в возрасте 74 лет. Согласно последней информации, причиной смерти артистки стал инсульт.

ЕТ

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