Татьяна Васильева о Екатерине Градовой: «ни на кого не похожая»

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22 февраля 2021, 16:21

Екатерина Градова, фото: кадр телепередачи

Народная артистка России Татьяна Васильева вспоминает заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову. Они дружили, вместе учились, Васильева была лучшей студенткой Школы-студии, по словам Васильевой.

Как рассказала актриса RT, Градова с Васильевой близко общались. Отдыхали вместе, даже обменивались вещами.

Татьяна Васильева отметила, что Екатерина Георгиевна была очень интересной и красивой актрисой, при этом добавила, что после съёмок многое «повернулось обратной стороной», не вдаваясь в подробности.

Днем в понедельник, 22 февраля, стало известно, что из жизни ушла актриса Екатерина Градова.