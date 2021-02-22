Татьяна Васильева о Екатерине Градовой: «ни на кого не похожая»
22 февраля 2021, 16:21
Народная артистка России Татьяна Васильева вспоминает заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову. Они дружили, вместе учились, Васильева была лучшей студенткой Школы-студии, по словам Васильевой.
Как рассказала актриса RT, Градова с Васильевой близко общались. Отдыхали вместе, даже обменивались вещами. Татьяна Васильева отметила, что Екатерина Георгиевна была очень интересной и красивой актрисой, при этом добавила, что после съёмок многое «повернулось обратной стороной», не вдаваясь в подробности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.