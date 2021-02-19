Супруга Эммануила Виторгана показала его подросших дочерей

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19 февраля 2021, 21:45

Эммануэль Виторган с супругой, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик опубликовала фото дочерей Этель, которой почти четыре года, и Клара — она моложе сестры на полтора года. Они появились на свет, когда актеру было уже под восемьдесят.

"Доченьки", — подписала фото 58-летняя мама. "Хорошенькие! Этелечка скорее всего папина дочка, а Кларочка больше мамина. Какие же у Этелечки чудесные кудряшки!" - пишут в комментариях.

Супруга Эммануила Виторгана показала особенную черту младшей дочери.

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