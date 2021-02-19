Марк Горонок рассказал о своем самочувствии

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19 февраля 2021, 16:09 Источник: REN-TV

Марк Воронок, фото: kino-teatr.ru

Известный российский актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации. Актеру стало лучше, врачи смогли купировать острый приступ и теперь он восстанавливается.

"Наверное, мне надо паузу какую-то взять, чтобы осмыслить, что произошло. Давайте я себя в порядок приведу и дней через три-пять побеседуем", — сказал Горонок.

Супруга актера, госпитализированного с гипертоническим кризом после разговора с ней, решила расстаться с мужем, она устала терпеть его выходки и скандалы. Женщина понимает, что его уже не исправить и подает на развод.



