Актер Марк Горонок попал в больницу после ссоры с женой

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18 февраля 2021, 21:55 Источник: Вечерняя Москва

Марк Горонок, Фото: Instagram

Анна, супруга актера Марка Горонка, сообщила о его госпитализации после семейного ужина в одном из петербургских ресторанов. По ее словам, муж просто «вспылил».

«У нас был разговор о его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление», - пояснила она.

Анна уточнила, что Горонок находится в больнице. Врачи диагностировали гипертонический криз, состояние актера стабильное, пояснила супруга. При этом она не считает себя виноватой в госпитализации мужа.

Марк Горонок известен по участию в сериале «Улицы разбитых фонарей».