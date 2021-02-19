Юрий Соломин не будет переносить премьеру своего спектакля

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19 февраля 2021, 15:15 Источник: ТАСС

Юрий Соломин, фото: АГН Москва/Global Look Press

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, заразившийся коронавирусом, решил не переносить премьеру спектакля "Буратино". Он следит за репетициями по видеосвязи.

Как рассказали в театре, премьера постановки пройдет, как и было запланировано, 20, 21 февраля. Юрий Мефодьевич - режиссер этого спектакля.

В Малом театре в четверг, 18 февраля, сообщили, что народный артист СССР Юрий Соломин, который ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, в настоящий момент чувствует себя хорошо.