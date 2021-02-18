В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 Соломина

В Малом театре в четверг, 18 февраля, сообщили, что народный артист СССР Юрий Соломин, который ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, в настоящий момент чувствует себя хорошо.
Директор театра Тамара Михайлова уточнила, что Юрий Соломин еще проходит карантин. Предполагается, что повторный тест на COVID-19 актеру и художественному руководителю Малого театра сделают в пятницу или субботу. Вероятно, после получения результатов новой пробы артиста отпустят домой.
Уточняется, что Соломин после выписки еще 14 дней будет находиться на самоизоляции дома.
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