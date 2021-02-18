Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля

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18 февраля 2021, 14:58 Источник: МХТ имени Чехова

Андрей Мягков, Boris Kremer/Russian Look

Днем в четверг, 18 февраля, стало известно, что народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят в грядущую субботу, 20 февраля, на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в МХТ имени Чехова.

В пресс-службе театра уточнили, что гражданская панихида начнется в МХТ имени Чехова (Камергерский переулок, дом 3) в 10.00. После нее в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3) состоится отпевание Андрея Мягкова. Затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.

Ранее сегодня стало известно, что Мягков скончался у себя дома в возрасте 82 лет.