Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля

Днем в четверг, 18 февраля, стало известно, что народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят в грядущую субботу, 20 февраля, на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в МХТ имени Чехова.
В пресс-службе театра уточнили, что гражданская панихида начнется в МХТ имени Чехова (Камергерский переулок, дом 3) в 10.00. После нее в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3) состоится отпевание Андрея Мягкова. Затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Ранее сегодня стало известно, что Мягков скончался у себя дома в возрасте 82 лет.
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