Прощание с актером Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Днем в четверг, 18 февраля, стало известно, что прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова. Именно в этом театре знаменитый актер служил с 1977 года.
Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач отметил, что в настоящий момент решается точная дата прощания с артистом – 21 или 22 февраля. Эта информация будет предоставлена позднее.
Напомним, ранее сегодня Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Соболезнования в связи с кончиной звезды фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс" и других выразили многие деятели культуры и коллеги актера. В скором времени президент России Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким артиста.
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