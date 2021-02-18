Прощание с актером Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

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18 февраля 2021, 14:03 Источник: РИА "Новости"

Андрей Мягков, Gennadii Sergeev/Russian Look

Днем в четверг, 18 февраля, стало известно, что прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова. Именно в этом театре знаменитый актер служил с 1977 года.

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач отметил, что в настоящий момент решается точная дата прощания с артистом – 21 или 22 февраля. Эта информация будет предоставлена позднее.

Напомним, ранее сегодня Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Соболезнования в связи с кончиной звезды фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс" и других выразили многие деятели культуры и коллеги актера. В скором времени президент России Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким артиста.