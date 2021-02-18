В Кремле заявили, что Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова

Президент Российской Федерации Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной знаменитого актера Андрея Мягкова. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Ранее сегодня стало известно, что народный артист РСФСР Андрей Мягков умер на 83-м году жизни.
Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной актера. По словам пресс-секретаря президента России, в ближайшее время политик направит родным и близким Андрея Мягкова телеграмму.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.