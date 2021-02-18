В Кремле заявили, что Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова

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18 февраля 2021, 13:21 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной знаменитого актера Андрея Мягкова. Об этом сообщил в четверг, 18 февраля, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее сегодня стало известно, что народный артист РСФСР Андрей Мягков умер на 83-м году жизни.

Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной актера. По словам пресс-секретаря президента России, в ближайшее время политик направит родным и близким Андрея Мягкова телеграмму.