Немоляева заявила, что вместе с Мягковым «ушел целый кусок» ее жизни

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18 февраля 2021, 12:39 Источник: РИА "Новости"

Андрей Мягков и Светлана Немоляева, Russian Look

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила в четверг, 18 февраля, что Андрей Мягков был удивительным актером. Она также заметила, что вместе с ним сегодня "ушел и целый кусок" ее жизни.

Ранее стало известно о кончине народного артиста РСФСР Андрея Мягкова на 83-м году жизни.

Светлана Немоляева призналась, что это известие очень ее расстроило, поскольку они работали вместе. Артистка назвала съемки в картине "Служебный роман" незабываемым временем. Она также обратила внимание на то, что фильмы с участием Андрея Мягкова до сих пор идут, более того, они все еще востребованы и любимы.

Немоляева подчеркнула, что Мягков являлся "совершенно отдельной фигурой в театре и кино", поразительным актером, который мог сыграть и комедию, и драму, и "философскую вещь". "Это был уникальный, поистине уникальный артист", – заметила она и уточнила, что вместе с Андреем Мягковым уходит целое поколение удивительных, незабываемых художников, настоящих артистов театра и кино.

Светлана Немоляева выразила самые искренние, сердечные соболезнования родным и близким Андрея Мягкова, а также коллективу Художественного театра имени Чехова.