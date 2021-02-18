Михалков заявил, что Мягков был «смешным импровизатором и хулиганом»

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18 февраля 2021, 13:12 Источник: РИА "Новости"

Никита Михалков и Андрей Мягков на съемках фильма "Жестокий романс", Russian Look

Режиссер Никита Михалков в четверг, 18 февраля, заявил, что ушедший из жизни актер Андрей Мягков был достойным человеком и настоящим мастером. Артист скончался ранее сегодня в возрасте 82 лет.

Михалков отметил, что известие о смерти Мягкова является горьким и печальным, поскольку этот артист был замечательным соединением достойного человека и Мастера с большой буквы. Режиссер признался, что никогда близко не дружил с актером, однако всегда ждал фильмов с его участием, поскольку знал – его работа будет безупречна.

По словам Никиты Михалкова, Андрей Мягков был невероятно смешным импровизатором, обаятельным человеком и хулиганом, несмотря на видимую скрытность.