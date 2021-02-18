Лия Ахеджакова об Андрее Мягкове: «Это актёр интеллигентный, умный, не шумный»

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18 февраля 2021, 11:52 Источник: Говорит Москва

Андрей Мягков, фото с сайта МХТ им. Чехова

Народная артистка России Лия Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова. Они много снимались вместе в фильмах Эльдара Рязанова, пересекались на съёмках всю жизнь, - передаёт RT.

Вспоминая работу с Мягковым, Ахеджакова сказала, что актер был закрытый и молчаливый, но очень лёгкий в работе. «Не надо долго репетировать, обсуждать. Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене», - поделилась актриса в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Лии Ахеджаковой, Андрея Мягкова она воспринимала таким: «Интеллигентный, умный, не шумный, чень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью».

«Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», —призналась актриса театра «Современник».

Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля. Ему было 82 года. Рядом была его супруга актриса Анастасия Вознесенская, с которой они прожили 50 лет.

Последними его работами на сцене МХТ имени Чехова стали Бессеменов в «Мещанах» Кирилла Серебренникова и Элвуд в «Белом кролике» Евгения Каменьковича.

Как писали критики: «Его талант вобрал в себя черты мхатовской актёрской школы — сочувствие к людям, понимание жестокости жизни и юмор, способный примирить человека с миром».

Народный артист России Андрей Мягков снялся фильмах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие» и других.