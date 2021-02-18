Брыльска о кончине Мягкова: «У меня нет сил говорить. Я плачу»

Знаменитая польская актриса Барбара Брыльска утром в четверг, 18 февраля, прокомментировала информацию о смерти своего коллеги Андрея Мягкова в возрасте 82 лет. Она назвала артиста прекрасным человеком.
Партнерша Мягкова по съемочной площадке культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" призналась, что у нее нет сил говорить. "Я плачу", – подчеркнула Брыльска и добавила, что Андрей Мягков был прекрасным актером и прекрасным человеком.
"Я очень его любила", – добавила Барбара Брыльска.
Ранее была названа предварительная причина смерти Мягкова – сердечная недостаточность.
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