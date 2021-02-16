Назван предварительный диагноз попавшего в больницу Боярского

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16 февраля 2021, 14:58 Источник: Пятый канал

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили предварительный диагноз госпитализированного в Санкт-Петербурге певца, актера Михаила Боярского. Исполнителя забрали на «скорой» из-за повышенной температуры и слабости, коронавирус не подтвержден.

Медики диагностировали Боярскому неуточненную пневмонию. Бригаду скорой помощи вызвала супруга Лариса Луппиан 15 февраля. Сейчас актер проходит полное обследование в больнице.

Ранее сообщалось, что Боярский находится в петербургской больнице №122. Медики исключают коронавирусную инфекцию, поскольку он сделал прививку десять дней назад. Луппиан отметила, что муж звонит ей и проклинает, зачем она отправила его в больницу.