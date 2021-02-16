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Скончалась актриса Лариса Кичанова, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «А зори здесь тихие»

, 13:28 Источник: Малый театр

Скончалась актриса Лариса Кичанова, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «А зори здесь тихие»
актриса Лариса Кичанова, Vasilii Smirnov/Russian Look

Заслуженная артистка России Лариса Кичанова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие", скончалась в возрасте 71 года. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 16 февраля, в Малом театре.

Директор театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти актрисы могли стать осложнения, связанные с коронавирусом нового типа.

Отметим, что Лариса Кичанова служила в Государственном академическом Малом театре, где сыграла 45 ролей. Кроме того, артистка снялась в картинах "А зори здесь тихие", "А у нас на заводе", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Ка-ка-ду", а также сериале "Хождение по мукам".

ЕТ

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