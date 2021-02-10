Певец Брюс Спрингстин был арестован за пьяное вождение
10 февраля 2021, 20:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: TMZ
Всемирно известный американский певец Брюс Спрингстин был арестован за вождение в нетрезвом виде. Соответствующую информацию предоставили в среду осведомленные источники в правоохранительных органах.
Арест артиста произошел еще 14 ноября прошлого года в рекреационной зоне национального значения в штате Нью-Джерси.
Брюсу Спрингстину после данного инцидента были предъявлены обвинения не только в пьяном и неосторожном вождении, но также в употреблении спиртного в запрещенном месте. Известно, что 71-летний музыкант во время ареста сотрудничал со следствием.
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