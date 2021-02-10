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Певец Брюс Спрингстин был арестован за пьяное вождение

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TMZ

Певец Брюс Спрингстин был арестован за пьяное вождение
Брюс Спрингстин, Europa Press/Keystone Press Agency

Всемирно известный американский певец Брюс Спрингстин был арестован за вождение в нетрезвом виде. Соответствующую информацию предоставили в среду осведомленные источники в правоохранительных органах.

Арест артиста произошел еще 14 ноября прошлого года в рекреационной зоне национального значения в штате Нью-Джерси.

Брюсу Спрингстину после данного инцидента были предъявлены обвинения не только в пьяном и неосторожном вождении, но также в употреблении спиртного в запрещенном месте. Известно, что 71-летний музыкант во время ареста сотрудничал со следствием.

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