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Серебренников прокомментировал назначение Аграновича на пост худрука «Гоголь-центра»

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Серебренников прокомментировал назначение Аграновича на пост худрука «Гоголь-центра»
Кирилл Серебренников, фото: АГН Москва/Global Look Press

Режиссер Кирилл Серебренников уверен, что новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович - лучшая кандидатура на этот пост "в сложившейся ситуации".

"Он любит театр и сам талантливый актер", - сказал Серебренников об Аграновиче.

Агранович назвал своей миссией - "понять, как и в какую сторону "Гоголь-центр" будет естественным образом эволюционировать". Главное, чтобы труппа не стала "памятником самому себе".

Напомним, российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя "Гоголь-центра".

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