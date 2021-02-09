Театр «Гоголь-центр» возглавит Алексей Агранович

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9 февраля 2021, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Агранович, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы.

Агранович является актером «Гоголь центра», является главным ре­жис­сером це­ремо­ний отк­ры­тия и зак­ры­тия Мос­ковс­ко­го Ки­нофес­ти­валя, а так­же це­ремо­нии награждения пре­мии «Зо­лотой орел». Алексею Аграновичу 50 лет.

Ранее художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников разместил в соцсети письмо от Департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля.

Ранее мы писали об этом: контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым заканчивается в конце февраля 2021 года.