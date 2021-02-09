Театр «Гоголь-центр» возглавит Алексей Агранович

Российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы.
Агранович является актером «Гоголь центра», является главным режиссером церемоний открытия и закрытия Московского Кинофестиваля, а также церемонии награждения премии «Золотой орел». Алексею Аграновичу 50 лет.
Ранее художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников разместил в соцсети письмо от Департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля.
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