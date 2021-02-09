Ушел из жизни сценарист фильма «Невыносимая легкость бытия» Жан-Клод Каррьер
9 февраля 2021, 13:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Утром во вторник, 9 февраля, стало известно, что из жизни ушел знаменитый французский сценарист, актер, режиссер и писатель Жан-Клод Каррьер. Деятеля искусства не стало на 90-м году жизни.
Дочь Жан-Клода Каррьера сообщила, что ее отец скончался во сне в своем доме в Париже. Точную причину смерти пожилого мужчины она не назвала.
Напомним, Жан-Клод Каррьер являлся сценаристом более сотни фильмов, среди которых легендарные картины "Невыносимая легкость бытия", "Призрак свободы", "Скромное обаяние буржуазии", а также "Большой всплеск", "Ван Гог. На пороге вечности" и многих других.
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