Ушел из жизни участник британской группы The Animals Хилтон Валентайн
30 января 2021, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Гитарист оригинального состава всемирно известной рок-группы The Animals, британский музыкант Хилтон Валентайн ушел из жизни в возрасте 77 лет. Артиста не стало утром в субботу, 30 января.
Звукозаписывающая компания ABKCO Music & Records выразила глубочайшие соболезнования родственникам и близким Хилтона Валентайна и назвала музыканта гитаристом-новатором, который оказал влияние на звук рок-н-ролла нескольких последующих десятилетий.
Отметим, что Хилтон Валентайн стал участником группы, которая впоследствии получила название The Animals, в начале 1960-х годов. Известность коллективу принес хит The House of the Rising Sun. Впоследствии участники группы исполнили много песен, ставших популярными.
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