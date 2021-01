Ушел из жизни участник британской группы The Animals Хилтон Валентайн

Аргументы Недели → Культура 13+

30 января 2021, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Хилтон Валентайн, twitter.com/ABKCO/

Гитарист оригинального состава всемирно известной рок-группы The Animals, британский музыкант Хилтон Валентайн ушел из жизни в возрасте 77 лет. Артиста не стало утром в субботу, 30 января.

Звукозаписывающая компания ABKCO Music & Records выразила глубочайшие соболезнования родственникам и близким Хилтона Валентайна и назвала музыканта гитаристом-новатором, который оказал влияние на звук рок-н-ролла нескольких последующих десятилетий.

Отметим, что Хилтон Валентайн стал участником группы, которая впоследствии получила название The Animals, в начале 1960-х годов. Известность коллективу принес хит The House of the Rising Sun. Впоследствии участники группы исполнили много песен, ставших популярными.