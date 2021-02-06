Актер Владимир Заманский празднует 95-летие

6 февраля 2021, 12:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В субботу, 6 февраля, актер театра и кино Владимир Заманский празднует юбилей – ему исполняется 95 лет. С праздником знаменитого артиста поздравил сегодня утром премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин назвал Заманского человеком большого таланта и удивительной судьбы. По словам премьера, юбиляр является одним из самых ярких драматических актеров страны, который в каждой своей работе в театре или кино проживает разные судьбы и рассказывает пронзительные жизненные истории. Именно поэтому, по мнению Мишустина, Заманского искренне любят зрители.
Напомним, Владимир Заманский является народным артистом РСФСР. Он сыграл множество ролей в Московском театре "Современник", Театре-студии киноактера, Театре им. М. Н. Ермоловой. Кроме того, он снялся в картинах "Два капитана", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Проверка на дорогах", сериале "Вечный зов" и других.
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