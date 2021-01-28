Раймонду Паулсу преподнесли необычный подарок

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 13:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Недавно латвийский Маэстро Раймонд Паулс отметил свой юбилей – 85 лет! Прославленного композитора поздравляла вся Латвия, и даже был один необычный подарок.

Мэр одного района Латвии (Гробини) решил назвать именем Раймонда Паулса одну из улиц городов Латвии.

«Мэр Гробини человек очень веселый и предложил назвать улицу в мою честь. Только не по фамилии. Паулов много. А вот Раймонд… Я ответил мэру, что на улице, названной в мою честь, должно располагаться казино и дом для утех», - иронично высказался композитор латвийским СМИ.