Раймонду Паулсу преподнесли необычный подарок

28 января 2021, 13:59[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Недавно латвийский Маэстро Раймонд Паулс отметил свой юбилей – 85 лет! Прославленного композитора поздравляла вся Латвия, и даже был один необычный подарок.
Мэр одного района Латвии (Гробини) решил назвать именем Раймонда Паулса одну из улиц городов Латвии.
«Мэр Гробини человек очень веселый и предложил назвать улицу в мою честь. Только не по фамилии. Паулов много. А вот Раймонд… Я ответил мэру, что на улице, названной в мою честь, должно располагаться казино и дом для утех», - иронично высказался композитор латвийским СМИ.
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