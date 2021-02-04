Актер Владимир Шевельков ответил на обвинения в злоупотреблении алкоголем

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4 февраля 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Шевельков, фото: инстаграм актера

Актер Владимир Шевельков, известный по роли в культовом фильме «Гардемарины, вперед!», ответил на обвинения в алкоголизме и рассказал, почему отказался от крепких напитков.

Артист рассказал в интервью с Борисом Корчевниковым для его передачи “Судьба человека”, что ему уже 60 лет и он никогда не увлекался спиртным. Владимир Шевельков регулярно занимается спортом, "поэтому алкоголь для меня не существовал".

А в августе он подхватил коронавирус и совсем отказался от алкоголя.

Про алкогольную зависимость Шевелькова пошли слухи после того, как он не принял участие в съемках второй части "Гардемарины, вперед!" Артист сообщил, что у него все хорошо, замечательные дети, он все также востребован в кино.