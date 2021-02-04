У Олеси Железняк украли деньги

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4 февраля 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Олеся Железняк, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya/Global Look Press

Во вторник утром, 2 февраля кто-то умудрился списать денежные средства со счета актрисы Олеси Железняк в одном из российских банков. Всего было похищено пятьдесят тысяч рублей.

Столичные полицейские начали проверку после заявления артистки "Ленкома". Данные своих карт Железняк никому не предоставляла. Каким образом произошло списание, пока неизвестно.

Олесю Железняк большинство зрителей знают по кино, по великолепным характерным ролям в таких фильмах и сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Ландыш серебристый» и, конечно же, «Сваты». Но Олеся ещё и прекрасная театральная актриса.