В Москве похоронили певицу Аллу Иошпе

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2 февраля 2021, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Иошпе, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В Москве во вторник, 2 февраля, в последний путь проводили народную артистку России Аллу Иошпе.

Певица Алла Иошпе скончалась на 84-м году жизни. О ее смерти стало известно 30 января.



Траурная церемония прошла в морге при Центральной клинической больнице. Дочь певицы Татьяна Рахимова рассказала, что Алла Иошпе похоронена на Востряковском кладбище в Москве.

Актер театра и кино Стас Садальский, узнав об уходе певицы, опубликовал видеоролик и написал: "ушла в вечность... прощальное прости, какие слова,какое исполнение, голос и неземное очарование от Аллы Иошпе ... бедный Стахан".

Алла Иошпе и ее супруг Стахан Рахимов пели дуэтом.

Алла Иошпе скончалась через сутки после выхода программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

В разговоре с телеведущим певица рассказала, что была счастлива в браке более 50 лет.

Алла Яковлевна в студии выглядела счастливой и энергичной.

Алла Иошпе не раз давала интервью "Аргументам недели". "Девушкам важно помнить, что когда они связываются с мужчиной, то берут в руки другую жизнь. Он – другой. Ты берешь его обычаи, его кровь, его генеалогию, его маму и папу, потому что они его таким сделали. Ты получаешь в руки целый новый мир – и не надо его ломать под себя", - говорила Алла Яковлевна "АН".

"Я пишущий человек. Последнюю книгу закончила, начала писать новую. Это в моей душе, каждый герой мне очень близок. У меня такое ощущение, что я сижу внутри любого события, о котором пишу. Очень скучаю по своим героям, когда заканчиваю тот или иной рассказ", - делилась с "Аргументами недели" Алла Иошпе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)