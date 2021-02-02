В Москве похоронили певицу Аллу Иошпе

В Москве во вторник, 2 февраля, в последний путь проводили народную артистку России Аллу Иошпе.
Певица Алла Иошпе скончалась на 84-м году жизни. О ее смерти стало известно 30 января.
Траурная церемония прошла в морге при Центральной клинической больнице. Дочь певицы Татьяна Рахимова рассказала, что Алла Иошпе похоронена на Востряковском кладбище в Москве.
Актер театра и кино Стас Садальский, узнав об уходе певицы, опубликовал видеоролик и написал: "ушла в вечность... прощальное прости, какие слова,какое исполнение, голос и неземное очарование от Аллы Иошпе ... бедный Стахан".
Алла Иошпе и ее супруг Стахан Рахимов пели дуэтом.
Алла Иошпе скончалась через сутки после выхода программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".
В разговоре с телеведущим певица рассказала, что была счастлива в браке более 50 лет.
Алла Яковлевна в студии выглядела счастливой и энергичной.
Алла Иошпе не раз давала интервью "Аргументам недели". "Девушкам важно помнить, что когда они связываются с мужчиной, то берут в руки другую жизнь. Он – другой. Ты берешь его обычаи, его кровь, его генеалогию, его маму и папу, потому что они его таким сделали. Ты получаешь в руки целый новый мир – и не надо его ломать под себя", - говорила Алла Яковлевна "АН".
"Я пишущий человек. Последнюю книгу закончила, начала писать новую. Это в моей душе, каждый герой мне очень близок. У меня такое ощущение, что я сижу внутри любого события, о котором пишу. Очень скучаю по своим героям, когда заканчиваю тот или иной рассказ", - делилась с "Аргументами недели" Алла Иошпе.
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