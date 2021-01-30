Скончалась народная артистка России Алла Иошпе

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30 января 2021, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Иошпе и Стахан Рахимов, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В Москве умерла народная артистка России Алла Иошпе. Советская эстрадная певица скончалась в возрасте 83 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала писательница Мария Арбатова.

Иошпе выступала в дуэте со Стаханом Рахимовым, с которым впервые встретилась в 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов столицы в Колонном зале Дома Союзов. Их выступления в течение многих лет проходили не только в СССР, но и в зарубежных странах. Через некоторое время они поженились.

В 1979 году пара музыкантов подала документы, чтобы отправиться в Израиль. Но получили отказ и запрет выступать на сцене. Из продажи были изъяты и уничтожены пластинки и кассеты с записями дуэта. В конце 1980-х годов им разрешили петь в маленьких райцентрах, а потом и на главных площадках страны. В 2002 году Алла Иошпе и Стахан Рахимов стали народными артистами России.

"Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю", - отметила Арбатова. Аллу Яковлевну она назвала человеком "нереальной красоты и таланта".

Алла Иошпе не раз давала интервью "Аргументам недели". "Девушкам важно помнить, что когда они связываются с мужчиной, то берут в руки другую жизнь. Он – другой. Ты берешь его обычаи, его кровь, его генеалогию, его маму и папу, потому что они его таким сделали. Ты получаешь в руки целый новый мир – и не надо его ломать под себя", - говорила Алла Яковлевна "АН".

"Я пишущий человек. Последнюю книгу закончила, начала писать новую. Это в моей душе, каждый герой мне очень близок. У меня такое ощущение, что я сижу внутри любого события, о котором пишу. Очень скучаю по своим героям, когда заканчиваю тот или иной рассказ", - делилась с "Аргументами недели" Алла Иошпе.