Александр Збруев рассказал о самочувствии

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1 февраля 2021, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Александр Збруев, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Популярный актер Александр Збруев рассказал, что находится дома, а не в больнице. Проблемы со здоровьем есть, врачи обнаружили небольшое поражение легких, подозревают коронавирус: "Но я выберусь".

На днях у Александра Викторовича поднялась температура, он вызвал врача. Оказалось, что 82-летний актер уже перенес COVID-19, анализы показали антитела. Чувствует Збруев себя неплохо, температуры сейчас нет, обаняние не потеряно. Медики сейчас устанавливают, подхватил ли мужчина во второй раз коронавирусную инфекцию или это пневмония.

Ранее в "Ленкоме" рассказали о состоянии актера Александра Збруева на фоне слухов о его госпитализации.