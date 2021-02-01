Александр Збруев рассказал о самочувствии

Популярный актер Александр Збруев рассказал, что находится дома, а не в больнице. Проблемы со здоровьем есть, врачи обнаружили небольшое поражение легких, подозревают коронавирус: "Но я выберусь".
На днях у Александра Викторовича поднялась температура, он вызвал врача. Оказалось, что 82-летний актер уже перенес COVID-19, анализы показали антитела. Чувствует Збруев себя неплохо, температуры сейчас нет, обаняние не потеряно. Медики сейчас устанавливают, подхватил ли мужчина во второй раз коронавирусную инфекцию или это пневмония.
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