В «Ленкоме» рассказали о состоянии актера Александра Збруева на фоне слухов о его госпитализации
1 февраля 2021, 13:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в понедельник, 1 февраля, рассказал о состоянии актера Александра Збруева. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист был госпитализирован с пневмонией.
Марк Варшавер отметил, что народный артист РСФСР Александр Збруев в настоящий момент находится дома и чувствует себя нормально. Ранее, по словам директора театра "Ленком", у 82-летнего актера возникли небольшие проблемы с повышенным давлением.
Варшавер попросил журналистов успокоить поклонников Збруева и отметил, что сейчас у артиста нет репетиций, поэтому он отдыхает.
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