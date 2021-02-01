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В «Ленкоме» рассказали о состоянии актера Александра Збруева на фоне слухов о его госпитализации

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В «Ленкоме» рассказали о состоянии актера Александра Збруева на фоне слухов о его госпитализации
Александр Збруев, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в понедельник, 1 февраля, рассказал о состоянии актера Александра Збруева. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист был госпитализирован с пневмонией.

Марк Варшавер отметил, что народный артист РСФСР Александр Збруев в настоящий момент находится дома и чувствует себя нормально. Ранее, по словам директора театра "Ленком", у 82-летнего актера возникли небольшие проблемы с повышенным давлением. 

Варшавер попросил журналистов успокоить поклонников Збруева и отметил, что сейчас у артиста нет репетиций, поэтому он отдыхает.

ЕТ

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