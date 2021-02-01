Аргументы Недели → Культура 13+

1 февраля 2021, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Василий Лановой, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Днем в понедельник, 1 февраля, народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее сегодня в Театре имени Вахтангова состоялась церемония прощания с актером.

Согласно последней информации, Василий Лановой был похоронен на Новодевичьем кладбище в столице с воинскими почестями. Могила актера расположена неподалеку от места захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни 6 ноября 2020 года.

Напомним, Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные коронавирусом нового типа.