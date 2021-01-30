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Прощание с Аллой Иошпе запланировано на 2 февраля

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Прощание с Аллой Иошпе запланировано на 2 февраля
Алла Иошпе и Стахан Рахимов, фото: redkassa.ru

Прощание с народной артисткой России Аллой Иошпе запланировано на вторник, 2 февраля в морге при Центральной клинической больнице в 12:00. Об этом рассказала дочь певицы Татьяна Рахимова.

Татьяна Рахимова медик. Как она сообщила, в последние годы у Аллы Яковлевны обострились многие хронические заболевания. Посмертный диагноз Иошпе - полиорганная недостаточность. Десять дней артистка провела в искусственной коме, ее подключили к ИВЛ. Если бы не врачи," мама ушла бы еще неделю назад", отметила Татьяна.

Советская эстрадная певица скончалась в возрасте 83 лет.  
Алла Иошпе: Очень скучаю по своим героям.

НС

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