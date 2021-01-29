Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ланового

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29 января 2021, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового, который ушел из жизни накануне в возрасте 87 лет в связи с осложнениями, вызванными COVID-19.

Глава государства заметил, что Лановой навсегда останется в памяти несгибаемым патриотом и настоящим гражданином. Путин отметил, что кончина артиста является огромной и невосполнимой утратой для всех жителей страны, которым он щедро дарил свой талант и широту души.

Российский лидер в телеграмме назвал Василия Ланового ярким, сильным и открытым человеком.