Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ланового
29 января 2021, 12:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент России Владимир Путин в пятницу выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового, который ушел из жизни накануне в возрасте 87 лет в связи с осложнениями, вызванными COVID-19.
Глава государства заметил, что Лановой навсегда останется в памяти несгибаемым патриотом и настоящим гражданином. Путин отметил, что кончина артиста является огромной и невосполнимой утратой для всех жителей страны, которым он щедро дарил свой талант и широту души.
Российский лидер в телеграмме назвал Василия Ланового ярким, сильным и открытым человеком.
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