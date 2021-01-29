Немоляева назвала Ланового подлинным патриотом и обладателем огромного таланта

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29 января 2021, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Лановой, Anatoly Lomohov/Russian Look

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева утром в пятницу, 29 января, прокомментировала новость об уходе из жизни своего коллеги Василия Ланового.

Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет от последствий коронавируса нового типа.

Светлана Немоляева в беседе с RT подчеркнула, что Василий Лановой был очень близким ей человеком – они вместе много ездили по стране. Артистка заметила, что ее коллега был подлинным патриотом, который очень любил свою страну. По словам актрисы, Лановой являлся обладателем огромного таланта, благородства и красоты.

Немоляева заметила, что сейчас "очень страшные времена", поскольку уходит поколение.