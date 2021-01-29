Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова
29 января 2021, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в пятницу, 29 января, стало известно, что прощание с российским актером Василием Лановым пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщили сегодня сотрудники пресс-службы учреждения.
В театре подчеркнули, что точная информация о дате и времени прощания с Лановым будет предоставлена позднее.
Напомним, вечером в минувший четверг знаменитый артист Василий Лановой скончался на 88-м году жизни в московской больнице в результате осложнений, возникших из-за заражения коронавирусом нового типа. До этого сообщалось, что актер пережил клиническую смерть.
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