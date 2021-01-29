Ректор ГИТИСа Заславский поделился своими воспоминаниями о Лановом

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29 января 2021, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Лановой, Russian Look

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в пятницу, 29 января, прокомментировал сообщение о смерти народного артиста СССР Василия Ланового. Актер ушел из жизни накануне в возрасте 87 лет.

Заславский заявил, что Лановой был "совершенно поразительным человеком долга" не только в актерской профессии, но также в профессии театрального педагога, поскольку чувствовал ответственность перед своими педагогами за вахтанговскую школу, носителем которой он был.

Ректор ГИТИСа в беседе с RT заметил, что так, как Василий Лановой читал Пушкина, сегодня не читает никто. "Но в его исполнении это абсолютно естественный и живой Пушкин, каким, наверное, это чтение понравилось бы и самому поэту", – подчеркнул Григорий Заславский. Он также обратил внимание на то, что артист почти до последнего выходил на сцену и вел уроки в Щукинском институте. Театральный критик напомнил, что Лановой преподавал "Художественное слово". Иногда в училище приезжали проверяющие и удивлялись, когда видели в аудитории знаменитого актера, занимающегося со студентом один на один. "Но только так можно передавать мастерство", – заключил Заславский.