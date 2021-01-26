Следственный комитет отказал Федосеевой-Шукшиной в возбуждении дела против Алибасова
26 января 2021, 17:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: REN-TV
СК отказал актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против продюсера Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря, рассказал бывший представитель Алибасова и пресс-секретарь его адвоката Вадим Горжанкин.
Адвокат Роман Кандауров настаивал на абсолютно законном факте, как принятия в дар Алибасовым от супруги квартиры в Новой Москве, так и последующей продажи ее Моцарю. Следствие решило не возбуждать дело в связи с отсутствием в действиях продюсера состава преступления.
В октябре Троицкий суд столицы вернул квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую она передала супругу Бари Алибасову, а тот переписал имущество на своего помощника Сергея Моцаря. В декабре основатель группы «На-На» Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись.
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