В Москве простились с актером Гусевым

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16 января 2021, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

гвоздики, фото: pixabay.com

В Москве сегодня прошла церемония прощания с актёром Дмитрием Гусевым. Коллеги, близкие и поклонники пришли проводить звезду сериалов «Метод» и «Глухарь» в Театр на Юго-Западе.

Художественный руководитель театра Олег Леушин произнес прощальную речь. Провожающие актера в последний путь приносили цветы и венки. На экране в это время показывали моменты из фильмов и спектаклей с участием Дмитрия Гусева. Родители артиста приехать не смогли из-за проблем со здоровьем.

Актер Дмитрий Гусев после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.

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