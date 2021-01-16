В Москве простились с актером Гусевым

В Москве сегодня прошла церемония прощания с актёром Дмитрием Гусевым. Коллеги, близкие и поклонники пришли проводить звезду сериалов «Метод» и «Глухарь» в Театр на Юго-Западе.
Художественный руководитель театра Олег Леушин произнес прощальную речь. Провожающие актера в последний путь приносили цветы и венки. На экране в это время показывали моменты из фильмов и спектаклей с участием Дмитрия Гусева. Родители артиста приехать не смогли из-за проблем со здоровьем.
Актер Дмитрий Гусев после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.
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