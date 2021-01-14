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Стали известны обстоятельства смерти актера из «Глухаря» Дмитрия Гусева

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны обстоятельства смерти актера из «Глухаря» Дмитрия Гусева
Дмитрий Гусев, фото: rustars.tv

Актер Дмитрий Гусев вчера после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.

Как рассказала агент Гусева Мария Крыжанская, автомобиль врезался в тротуар и задымился. На съемках Гусев чувствовал себя нормально и вообще был вполне здоровым человеком, на плохое самочувствие не жаловался.

Актера нашли мертвым за рулем машины на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Гусеву было 44 года. Как отмечают СМИ, Гусев стал уже 13-тым актером сериала «Глухарь», преждевременно ушедшим из жизни. Уже стали поговаривать о витающем над сериалом «проклятии».

НС

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