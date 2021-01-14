Стали известны обстоятельства смерти актера из «Глухаря» Дмитрия Гусева
14 января 2021, 15:50[ «Аргументы Недели» ]
Актер Дмитрий Гусев вчера после съемок спешил домой к супруге — у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра.
Как рассказала агент Гусева Мария Крыжанская, автомобиль врезался в тротуар и задымился. На съемках Гусев чувствовал себя нормально и вообще был вполне здоровым человеком, на плохое самочувствие не жаловался.
Актера нашли мертвым за рулем машины на Курьяновской улице в Москве. Предварительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Гусеву было 44 года. Как отмечают СМИ, Гусев стал уже 13-тым актером сериала «Глухарь», преждевременно ушедшим из жизни. Уже стали поговаривать о витающем над сериалом «проклятии».
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