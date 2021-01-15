Лариса Преториус считает, что в смерти Грачевского виноват онлайн-врач

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15 января 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "МК", Пятый канал

гвоздики, фото: pixabay.com

Актриса Лариса Преториус, с которой режиссер, основатель "Ералаша" Борис Грачевский дружил 35 лет, обвинила в его смерти онлайн-врача. Он с супругой больше десяти дней лечились от COVID-19 самостоятельно.

"За небольшие деньги" Граческого и Белоцерковскую лечили дистанционно. "Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение…", - сообщила Преториус. Врач отговаривала их делать компьютерную томографию. Кинорежиссер и сценарист попал в больницу с коронавирусом, когда поражение легких дошло уже до 85 %. Преториус рассказала, что последние слова перед тем, как Грачевского ввели в кому, были: "Хреново, нечем дышать!"...

При этом близкий друг Грачевского актер Владимир Долинский высказал мнение, что информация о самолечении не имеет ничего общего с правдой, поскольку в больнице режиссер находился больше двух недель.

Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.