Умер актер Александр Воробьев

15 января 2021, 15:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Ушел из жизни актер Московского театра Олега Табакова Александр Воробьев. 14 февраля заслуженный артист должен был отметить 59-летие. Официальное сообщение размещено на сайте театра.
Актер скончался после продолжительной болезни. "Это не ковид", - сообщили в пресс-службе театра.
Воробьев окончил ГИТИС, свою работу в "Табакерке" начал в 1989 году, после того, как отслужил в армии. Он снимался в таких популярных сериалах, как "Дальнобойщики", "Хиромант", "Содержанки" и другие, играл более чем в 50 фильмах.. В 2000 году актеру присвоили звание Народного артиста России.
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