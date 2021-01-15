Умер актер Александр Воробьев

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15 января 2021, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Воробьев, фото: kinorium.com

Ушел из жизни актер Московского театра Олега Табакова Александр Воробьев. 14 февраля заслуженный артист должен был отметить 59-летие. Официальное сообщение размещено на сайте театра.

Актер скончался после продолжительной болезни. "Это не ковид", - сообщили в пресс-службе театра.

Воробьев окончил ГИТИС, свою работу в "Табакерке" начал в 1989 году, после того, как отслужил в армии. Он снимался в таких популярных сериалах, как "Дальнобойщики", "Хиромант", "Содержанки" и другие, играл более чем в 50 фильмах.. В 2000 году актеру присвоили звание Народного артиста России.

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