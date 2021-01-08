В БДТ сообщили о состоянии госпитализированных с COVID-19 Басилашвили и Фрейндлих

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8 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих, Zamir Usmanov/Russian Look

В Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова в пятницу, 8 января, сообщили, что состояние госпитализированных с COVID-19 актеров Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих является стабильным.



В театре подчеркнули, что врачи зафиксировали постепенное улучшение состояния Алисы Фрейндлих, однако о ее выписке говорить пока рано. Предполагается, однако, что в ближайшее время из медучреждения будет выписан Олег Басилашвили. Точная дата пока не сообщается.

Напомним, Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 25 декабря 2020 года, а Басилашвили – 2 января 2021 года.