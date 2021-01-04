Врачи сообщили, что состояние Алисы Фрейндлих остается тяжелым
4 января 2021, 14:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России заявила, что состояние артистки Алисы Фрейндлих, госпитализированной с COVID-19, остается тяжелым.
25 декабря актриса был доставлена в центр имени Соколова с коронавирусом нового типа. До этого Фрейндлих в течение недели лечилась в домашних условиях.
В понедельник, 4 января, стало известно, что состояние артистки по-прежнему является тяжелым, но стабильным. Подчеркивается, что одновременно с Алисой Фрейндлих в больницу была доставлена ее дочь, а еще через несколько дней – внучка. Родственницы актрисы идут на поправку.
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