Врачи сообщили, что состояние Алисы Фрейндлих остается тяжелым

Аргументы Недели → Культура 13+

4 января 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Алиса Фрейндлих, Semen Likhodeev/Russian Look

Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России заявила, что состояние артистки Алисы Фрейндлих, госпитализированной с COVID-19, остается тяжелым.

25 декабря актриса был доставлена в центр имени Соколова с коронавирусом нового типа. До этого Фрейндлих в течение недели лечилась в домашних условиях.

В понедельник, 4 января, стало известно, что состояние артистки по-прежнему является тяжелым, но стабильным. Подчеркивается, что одновременно с Алисой Фрейндлих в больницу была доставлена ее дочь, а еще через несколько дней – внучка. Родственницы актрисы идут на поправку.