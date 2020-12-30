В центре имени Соколова рассказали о состоянии Фрейндлих
30 декабря 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
СМИ со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщили, что заболевшая новой коронавирусной инфекцией актриса Алиса Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии.
«Состояние (Фрейндлих) стабильно, без отрицательной динамики», - пояснил собеседник.
Напомним, что Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что актриса была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с пневмонией, вызванной коронавирусом.
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